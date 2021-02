Medicamento israelita garante eficácia em casos graves de covid-19

Israel anunciou medicamento que revela eficácia contra a covid-19 em doentes considerados graves.

O médico israelita Nadir Arber completou com êxito um ensaio clínico de fase 1 com um tratamento para a covid-19, um remédio, Exo-CD24, aplicado por inalação de poucos minutos durante cinco dias.

O novo produto baseado em exossomas enriquecidos com CD24 é administrado diretamente aos pulmões. O objetivo é pôr fim a tempestade de citocinas provocada pela infeção de coronavírus.

Foi aplicado a 30 doentes covid, a maior já sem poder de fala e com dificuldades de respiração. De todos os pacientes, houve um que demorou mais tempo a recuperar. No entanto, 29 recuperaram as forças e de três a cinco dias voltaram a casa.

O Hospital Ichilov preparou um relatório sobre os doentes investigados. Foi encaminhado para o Ministério da Sáude para ser regulamentado.

A reportagem é do correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman.