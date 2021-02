Vários concelhos queixam-se de falta de vacinas contra a covid-19 para a vacinação de pessoas com mais de 80 anos e doentes com mais de 50. O concelho de Oeiras, por exemplo, recebeu apenas 102 doses.

Apesar do atraso na entrega das vacinas, o município investiu cerca de 250 mil euros na criação de 12 postos de vacinação. Pelas previsões do Serviço Nacional de Saúde, o concelho de Oeiras tem cerca de 20 mil pessoas com problemas de saúde e acima dos 50 anos.