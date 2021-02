PS vai votar a favor da renovação do estado de emergência 

O PS reconhece que o confinamento pode manter-se até meio de março e revela que os deputados socialistas vão votar a favor da renovação do estado de emergência.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas por José Luís Carneiro no final de uma reunião por videoconferência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias no país para contenção da covid-19.