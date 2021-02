Porto vai ter centro de vacinação contra a covid-19 "drive-thru" no Queimódromo

O Porto vai ter um centro de vacinação contra a covid-19 "drive-thru", no Queimódromo, no âmbito de um projeto que junta dois hospitais da cidade, a autarquia e a Unilabs Portugal, disse hoje aquela empresa de diagnóstico clínico.

Em comunicado, a Unilabs refere que, com este projeto "piloto", que permitirá que as pessoas entrem de carro nas estruturas sem precisar de saírem da viatura para serem vacinadas, é intenção da Câmara do Porto "preparar a cidade para um processo seguro e robusto de vacinação, em larga escala, assim que houve vacinas para as segunda e terceiras fases do processo de vacinação".

No projeto estão também envolvidos os hospitais de Santo António e do São João, que assegurarão "consultoria e apoio na formação dos profissionais desta operação, garantindo que a mesma decorre dentro das melhores práticas clínicas, em linha com a experiência adquirida" durante a primeira fase de vacinação dos seus profissionais de saúde".

"A Unilabs Portugal irá assegurar a logística, operação, organização de fluxo e os técnicos de vacinação no espaço, aproveitando a experiência do rastreio neste tipo de centros, agora aplicados ao processo de vacinação", conclui.

A apresentação deste centro de vacinação contra a covid-19 está marcada para hoje.

O coordenador da "task force", Gouveia e Melo, considerou na terça-feira que a percentagem das vacinas aplicadas "é muito elevada e só não é mais elevada por uma questão de segurança relativamente às segundas doses".

Dados divulgados pelo vice-almirante indicam que já foram administradas 294 mil primeiras doses e 1.06l segundas doses, ou seja, na segunda-feira, 106 mil pessoas já estavam "totalmente vacinadas".

Em Portugal, já morreram 14.557 pessoas dos 770.502 casos de infeção confirmados de covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.