O Porto vai ter um centro de vacinação "drive-thru" no Queimódromo. É um projeto conjunto da Câmara, dos hospitais de Santo António e São João e de um laboratório privado. O objetivo é vacinar 2.000 pessoas por dia.

A ideia é arrancar, primeiro, com o sistema de drive-thru no queimódromo e, mais tarde, criar mais dois centros de vacinação, um na parte oriental da cidade, em São Roque da Lameira, e outro no Palácio de Cristal.

O projeto da Câmara do Porto vai contar com a consultoria e o apoio dos hospitais de São João e Santo António. A Unilabs assegura toda a operação.

Câmara e Unilabs disponibilizaram-se para vacinar 3.500 agentes da PSP

Estava tudo pronto para avançar com um projeto-piloto já a partir de 15 de fevereiro. A Câmara do Porto disponibilizou o drive-thru do queimódromo e a Unilabs oferecia toda a logística e operação para vacinar 3.500 agentes da PSP, mas a ideia foi travada.

A SIC questionou a PSP sobre os motivos da recusa. Na resposta, enviada por e-mail, o gabinete de imprensa explica que o plano de vacinação ainda está em finalização e acrescenta que todos os pontos de vacinação vão ser equacionados em coordenação com as autoridades de saúde.