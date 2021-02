O diretor do serviço de infecciologia do hospital de São João, no Porto, defende que é preciso monitorizar melhor os casos covid-19 e que testar mais não chega. A posição foi defendida na tarde desta quarta-feira na comissão parlamentar que acompanha as respostas à pandemia.

Posição partilhada pelo diretor do serviço de infecciologia do hospital Curry Cabral, que sublinha a importância de tomar medidas persuasivas e impor coimas pesadas para evitar “prevaricações”.