Rui Rio lamenta a saída de Carmo Gomes

Rui Rio diz que é uma pena Carmo Gomes ter deixado de fazer apresentações no Infarmed. O líder do PSD referia-se ao anúncio feito esta terça-feira, depois da reunião entre especialistas e dirigentes políticos em que o epidemiologista participou pela última vez.

"Eu achei sempre a intervenção do professor Carmo Gomes – sempre – as mais interessantes e as mais úteis de todas as que foram feitas. E aliás, o professor Carmo Gomes praticamente acertou sempre nas projeções que fazia", disse.