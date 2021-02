Surto de covid-19 em lar em Belver após terem sido administradas as duas doses da vacina

Há um surto com 32 infetados no lar de Belver, em Gavião. Os casos positivos surgiram poucos dias após a toma da segunda dose da vacina e estão quase todos assintomáticos.

Segundo as normas da DGS mesmo com as duas doses da vacina já aplicadas o caso está a ser tratado como qualquer surto. Os utentes positivos foram isolados e estão na generalidade assintomáticos.

As suspeitas da chegada da covid-19 ao lar da vila de Belver surgiram quando uma utente revelou sintomas três dias depois da segunda dose da vacina, a 31 de janeiro. Uma bateria de testes rápidos revelou 23 utentes infetados, aos quais se somaram mais 8 após a confirmação com teste PCR.

A instituição critica que osurto tenha sido validado apenas com testes rápidos e que os testes PCR de fiabilidade laboratorial só tenham sido feitos aos casos negativos da bateria inicial.

A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo sobre este caso refere que apenas foram seguidas as normas em vigor e emanadas pela autoridade de saúde pública. Já o delegado de Saúde do concelho do Gavião, sem querer gravar entrevista, disse à SIC que este surto devia ser estudado.

Mesmo sem o tempo previsto para a total imunidade desde a segunda dose até à chegada das infeções, estas pessoas já contarão com proteção acrescida por ação da vacina.

Assim se pode explicar que a população idosa esteja quase na totalidade assintomática, apesar dos vários casos positivos detetados.