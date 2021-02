Como a central de esterilização do Hospital de Braga se adaptou à pandemia

A pandemia obrigou a uma adaptação de todos os serviços dos hospitais, mesmo os que têm menos visibilidade. Na central de esterilização do Hospital de Braga, a desinfeção de todo o equipamento de proteção individual ganhou prioridade e aumentou o volume de trabalho no serviço.

Os utensílios que chegam em caixas à área de descontaminação são sujeitos a uma pré-lavagem até poderem voltar aos mãos do cirurgião. Depois de inspecionados, são empacotados e sujeitos a altas temperaturas nas máquinas de esterilização.

O que vem do bloco operatório representa cerca de 80% do trabalho feito na central de esterilização do Hospital de Braga. Só no ano passado foram realizadas 28.725 cirurgias.

A pandemia trouxe outras prioridades, o equipamento de proteção individual, como os óculos e viseiras, passaram a ter via verde. Se em março a quebra na cirurgia programada ajudou a compensar o acréscimo de trabalho com a desinfeção de equipamento de proteção individual, na segunda vaga procuraram-se formas de acelerar a descontaminação que passou de um processo térmico para um químico.