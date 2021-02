Covid-19. Associação da Hotelaria pede linha específica de apoio a fundo perdido

A Associação da Hotelaria de Portugal pede ao Governo a prorrogação das moratórias bancárias e dos reembolsos das linhas de financiamento da covid-19.

"Nós estamos muito preocupados. Os hóteis, 80%, estão fechados e não têm receitas para fazer face aos custos fixos nem aos empréstimos. Portanto se a pandemia atrasou ou foi prolongada por mais um ano, no mínimo tem que haver um adiamento para as linhas covid e para as linhas a longo prazo", defendeu Raul Martins, presidente da associação.