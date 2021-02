Covid-19. Portugal vai receber equipas de médicos e enfermeiros de França e do Luxemburgo

Portugal vai receber duas equipas de médicos e enfermeiros de França e do Luxemburgo para ajudar no tratamento de doentes covid-19.

Vão para Évora e Almada

A equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros, vai apoiar o serviço de Medicina Intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora. A equipa francesa é composta por um médico e três enfermeiros que irão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As duas equipas chegam na próxima semana e ficam no país por 15 dias.