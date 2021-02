Medicamento para a artrite reduz mortalidade e gravidade da covid-19

Um novo estudo britânico concluiu que um medicamento utilizado no tratamento da artrite reumatoide reduz a mortalidade e a gravidade da covid-19. Por cada 25 pacientes tratados com o fármaco tocilizumab no Reino Unido, uma vida foi salva.

Para além de reduzir a mortalidade e o tempo de recuperação, pode ainda evitar internamentos em unidades de cuidados intensivos.

Os testes clínicos foram conduzidos com mais de quatro mil voluntários e obtiveram resultados “tremendos”, cita a BBC. A um grupo de infetados foi administrado tratamento com tocilizumab em conjunto com dexametasona - um corticosteroide recomendado apenas para o tratamento de casos graves de covid-19. O outro grupo não recebeu o novo fármaco.

Os resultados mostram que:

O tocilizumab reduziu o risco de morte – 29% dos doentes do grupo que recebeu o fármaco morreu em 28 dias contra 33% dos doentes que não recebeu o fármaco;

– 29% dos doentes do grupo que recebeu o fármaco morreu em 28 dias contra 33% dos doentes que não recebeu o fármaco; Reduziu o risco de um paciente necessitar de ventilador de 38% para 33%.

O professor Martin Landray, investigador neste estudo e especialista da Universidade de Oxford, explicou que o uso destes dois fármacos em conjunto tem um “impacto substancial”.

Charlotte Summers, intensivista no hospital de Addenbrooke, em Cambridge, elogia as descobertas, sublinhando a importância que estes medicamentos poderão ter para “manter os doentes fora dos cuidados intensivos”.

Os resultados deste estudo são, para já, preliminares e em breve deverão ser submetidos à revisão pelos pares.