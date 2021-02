Reino Unido. Figuras emblemáticas incentivam à vacinação contra a covid-19

O Serviço Nacional de Saúde britânico juntou três das figuras emblemáticas do cinema e da música do Reino Unido na luta contra a propagação da covid-19, naquele que é dos países mais afetados pela pandemia.

Depois da raínha e do Principe Philip terem sido vacinados, esta semana foi a vez do Príncipe Carlos e da Duquesa Camila receberem a vacina contra a covid-19. O casal, que visitou esta semana o centro de vacinação de Gloucester, faz parte do grupo de pessoas com mais de 70 anos que o governo espera estar totalmente vacinado até à próxima semana.

O Reino Unido já administrou mais de 13 milhões de doses de vacina.