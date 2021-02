Restrições às viagens. Governo britânico invoca lei com 40 anos para incumpridores

O Governo britânico vai invocar uma lei com 40 anos para acusar quem não cumpra as regras relativas a passageiros que cheguem ao Reino Unido a partir de países de alto risco, como Portugal.

A lei das falsificações de 1981 vai ser aplicada a quem não preste informações às autoridades britanicas ou dê dados falsos, no processo de entrada no Reino Unido.

Esta postura está a ser fortemente criticada na sociedade britânica. O ex-chefe da equipa legal do Governo, que se demitiu em janeiro, diz que comerá uma máscara de proteção se algum dia um juiz condenar alguém a 10 anos de prisão. O partido trabalhista classifica o anúncio como uma manobra enganosa.

Portugal é o único país europeu na lista vermelha do Reino Unido

A partir de segunda-feira, quem viajar de Portugal para o Reino Unido vai ter que fazer quarentena de 10 dias, em hotel selecionado pelo estado, e pagar quase dois mil euros. É também obrigatório fazer um teste PCR ao segundo e oitavo dia.

As regras aplicam-se aos países de maior risco. Portugal é o único país europeu na lista vermelha britânica. Em causa está a variante brasileira.

A decisão do Governo britânico teve como base as frequentes ligações entre Portugal e o Brasil. As ligações já foram suspensas, mas a decisão mantém-se.

Em comunicado enviado à SIC, o Ministério dos Transportes britânico reitera que o objetivo é proteger a saúde da população.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros português diz não existir nenhuma evidência da presença com um mínimo de significado quer da variante brasileira quer da variante sul-africana.