Vaga de covid-19 que atinge Portugal é das mais violentas do mundo 

A terceira vaga de covid-19, que ainda está a atingir Portugal, é das mais violentas em todo o mundo desde o início da pandemia. Mais forte do que qualquer uma das vagas que atingiu Itália, Espanha, Estados Unidos ou até o Brasil.

Esta é a conclusão da publicação estatística "Our World in Data", desenvolvida pela Universidade de Oxford.

A avaliar pela média de mortes dos últimos sete dias, Espanha foi o único país a atingir o pico de 18 mortes por dia por cada milhão de habitantes em março do ano passado. Itália chegou às 13,5 mortes, dias antes.

Em Portugal há já três semanas, desde 21 de janeiro, que a média ultrapassa os 18 mortos por cada milhão de habitantes, e a 1 de fevereiro bateu um novo máximo de mais de 28 mortes em média.

Desde então, o número tem vindo a descer, mas ainda continua acima de 20.

Em Portugal, já morreram mais de 14 mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 774 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).