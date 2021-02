Bancadas vazias no Open da Austrália

Até agora, havia público nas bancadas do Open da Austrália mas um novo surto de covid-19 num hotel, usado para quarentenas, obrigou o estado de Victoria a decretar um novo confinamento, o que inclui realizar o torneio à porta fechada.

Com as novas restrições, durante os próximos cinco dias, só é permitido sair de casa para trabalho essencial, cuidados de saúde ou comprar mantimentos.

As autoridades australianas estão preocupadas com o aumento de infeções e a propagação da variante britânica, depois de 13 pessoas terem testado positivo.

O mundo tenta reagir e avaliar a ameaça das novas estirpes ao mesmo tempo que faz contas à quantidade de vacinas e aos prazos de imunização.

Nos EUA, há uma meta a cumprir, reforçada agora com o anúncio da compra de mais 200 milhões de vacinas.

Na África do Sul, o plano teve de ser repensado, depois da suspensão da vacina da Astrazeneca, mas o Presidente assegura que o país vai vacinar e superar a pandemia.

Já no Brasil, apesar das críticas pelo atraso no início da campanha de vacinação, o governo garante que 50% da população será vacinada no primeiro semestre do ano e que o país estará, em breve, entre os primeiros do mundo em número de vacinados contra a covid-19.