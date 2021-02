"Claro que o Governo assume a responsabilidade", diz Santos Silva sobre agravamento da pandemia

Um dia depois dos avisos do Presidente da República e do primeiro-ministro sobre a Páscoa, o ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu, numa entrevista à CNN, que houve responsabilidade do Governo no agravamento da pandemia, por causa do relaxamento das medidas no Natal.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha dito que se soubesse o que sabe hoje, o alívio de medidas no Natal não tinha sido o que foi.

Em entrevista à CNN, Augusto Santos Silva foi questionado sobre se, sendo a variante inglesa razão principal, o Governo não tinha cometido erros. Admitiu que sim: "Claro que o Governo assume a responsabilidade".

Na declaração ao país na quinta-feira à noite, o Presidente da República sublinhou que não quer crises políticas e afastou "governos de salvação nacional".

Rui Rio diz que crise política não é desejável. O Bloco de Esquerda diz que Marcelo Rebelo de Sousa deixou um recado à direita e o PCP diz que falar numa crise é uma dramatização. André Ventura pede uma clarificação sobre o gresso à escola.