Controlo das fronteiras: 901 cidadãos impedidos de circular em fevereiro 

Entre 31 de janeiro e 11 de fevereiro, 901 cidadãos foram impedidos de circular pelos postos de passagem autorizados no país, no âmbito do controlo de pessoas nas fronteiras com Espanha, uma medida imposta devido à pandemia de covid-19.

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI, nos primeiros 11 dias de fevereiro, 129.926 pessoas foram controladas pelo SEF e pela GNR, assim como 118.100 veículos, dos quais 55.247 mil pesados de mercadorias e 62.853 mil ligeiros.

Valença e Castro Marim registaram o maior número de recusas de circulação.

No mesmo comunicado, o MAI esclareceu que o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais vai continuar até dia 1 de março e foram incluindo dois novos pontos de passagem autorizados, em Melgaço e Montalegre.

Deste modo, a circulação entre Portugal e Espanha vai continuar limitada ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores fronteiriços e de carácter sazonal, com declarações, e veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.