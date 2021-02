Covid-19. Alemanha fecha fronteiras com países vizinhos para travar variantes

A Alemanha vai fechar as fronteiras com países vizinhos para travar a entrada das novas variantes do coronavírus no país, em confinamento e sem festejos de Carnaval. As enchentes do ano passado contrastam com a rua vazia em Colónia.

A Alemanha está a diminuir a curva de contágios, mas para travar a entrada no país das novas variantes do vírus, a partir de domingo fecham-se fronteiras.

Em Mossele, na fronteira com a Alemanha, foram detetados 300 casos das variantes da África do Sul e do Brasil, mas é a estirpe britânica que preocupa mais França, responsável por 25% das infeções no país.

No Reino Unido, com a tendência de descida no número de casos e de mortos, o Governo prepara-se para anunciar, dia 22, um alívio de restrições.

A Europa de Leste ultrapassou esta sexta-feira os 10 milhões de casos, mas a média diária caiu cerca de 30% no último mês, de acordo com um registo da agência Reuters. A Rússia é o país mais afetado e em todo o continente europeu o que regista mais infetados.