Covid-19. EUA vão adquirir mais 200 milhões de vacinas

A administração do democrata Joe Biden adjudicou vários contratos para a aquisição de 200 milhões de doses de vacinas adicionais contra a covid-19, anunciou esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos.

"Esta tarde, assinámos os contratos para mais 100 milhões de vacinas da Moderna e 100 milhões de vacinas da Pfizer", anunciou Biden durante uma visitar ao Instituto Nacional de Saúde, perto de Washington.

Esta aquisição de mais 200 milhões de vacinas contra o SARS-CoV-2 faz parte da campanha de vacinação maciça que os Estados Unidos -- país mais afetada pela pandemia ao nível de contágios e óbitos -- estão a colocar em marcha.

Biden começou o mandato, no final de janeiro, com uma postura de combate à covid-19 muito mais agressiva em relação ao antecessor, o republicano Donald Trump.

Entre as medidas está a utilização obrigatória de máscaras, algo que Trump recusou fazer, mesmo depois de as máscaras serem recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma maneira eficaz de evitar a propagação do vírus.