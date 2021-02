Covid-19. Estado clínico de Trump quando esteve infetado foi mais grave do que o tornado público

O estado clínico de Donald Trump quando esteve com covid-19 foi mais grave do que foi tornado público. A revelação da imprensa norte-americana surge na altura em que o ex-chefe de Estado continua a ser julgado no Senado por alegado incitamento à violência.

No segundo e último dia que teve para apresentar argumentos, a acusação revelou novas imagens do assalto ao Capitólio e defendeu que a invasão foi o culminar de meses de retórica incendiária.

A equipa de nove procuradores democratas acusa ainda Donald Trump de não ter feito nada para travar a violência. Para a acusação não restam dúvidas: Trump foi o responsável por instigar a rebelião e deve ser condenado e impedido de voltar a concorrer à Casa branca.

Ao mesmo tempo, e mais de quatro meses depois de ter sido diagnosticado com covid-19, sabe-se agora que a situação clínica do antigo Presidente dos Estados Unidos foi mais grave do que o que foi tornado publico.

Fontes citadas pelo The New York Times garantem que esteve perto de ser ligado a um ventilador e que os níveis de oxigénio no sangue chegaram aos 80%.

O jornal norte-americano avança que o verdadeiro estado de saúde nunca foi tornado publico pelo médico pessoal, que mais tarde admitiu que tentou apenas "refletir" a atitude otimista do Presidente.