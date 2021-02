Covid-19. GNR fecha associação e multa quatro pessoas em Vimioso

Militares do GNR fecharam uma Associação Recreativa e Cultural e identificaram quatro pessoas por violação das normas para a contenção da pandemia covid-19, na localidade de Vimioso, no distrito de Bragança, foi anunciado esta sexta-feira.

"Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde encontraram quatro pessoas no interior da associação, detetando indícios de consumo de bebidas alcoólicas", concretizou aquela força de segurança.

Segundo a Guarda, esta ação culminou com a identificação dos intervenientes e com a elaboração de quatro autos de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento domiciliário.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus.