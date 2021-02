Covid-19. Lisboa e Alentejo com o maior aumento do número de mortes em janeiro

A Área Metropolitana de Lisboa e o Alentejo foram as regiões onde se registou maior aumento do número de mortes devido à covid-19 no último mês. Os dados revelados esta quinta-feira pelo do INE confirmam a tendência recente de desagravamento da pandemia.

O número de novos casos está a baixar desde 28 de janeiro, mas a pandemia deixa um rasto devastador no primeiro mês do ano.

A Área Metropolitana de Lisboa e a região Centro chegaram a contabilizar 61% das novas infeções durante duas semanas.

O INE destaca o elevado número de óbitos na Área Metropolitana de Lisboa e no Alentejo entre 4 e 31 de janeiro, 1,8 vezes superior ao do período homólogo de referência.

Em 59 municípios o número de óbitos foi mais do dobro do que em igual período anterior.

Quanto aos novos casos, no início de fevereiro a maioria dos municípios encontrava-se em risco muito elevado. Ainda assim, a situação melhorou ligeiramente em relação ao final do mês de janeiro, em que 76% por cento dos municípios se encontrava nesta situação.

Os dados do INE sublinham o agravamento da pandemia durante janeiro, mas revelam também uma ligeira melhoria no arranque de fevereiro. A taxa de incidência, que chegou a ser 1.667 casos por 100 mil habitantes, passou para 903 por 100 mil habitantes.