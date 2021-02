Covid-19. Misericórdias de Vila Velha de Rodão e Idanha-a-Nova com casos de vacinação indevida

Os desvios às regras da vacinação vão surgindo quase todos os dias dos mais diversos sítios.

No distrito de Castelo Branco, nas misericórdias de Vila Velha de Rodão e de Idanha-a-Nova houve vacinas para todos até para os casos considerados não prioritários.

Para além de utentes e funcionários, na misericórdia de Idanha-a-Nova houve vacinas para o provedor e para a mulher com ligação profissional à Santa Casa, elementos dos cargos diretivos e pessoal administrativo que trabalha num edifício independente das instalações do lar.

A SIC sabe que na misericórdia de Vila Velha de Rodão, a provedora, restantes dirigentes e funcionários administrativos foram também vacinados. Um total de oito pessoas que não faziam parte do conjunto de prioritários, mas que foram integradas no processo de vacinação à revelia da lista que tinha sido elaborada e previamente enviada para as autoridades de saúde.