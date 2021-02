Covid-19. Sete infecciologistas enviam carta ao Governo a exigir mudanças na comunicação

Sete diretores dos serviços de doenças infecciosas dos maiores hospitais do país enviaram uma carta ao Governo perante o que dizem ter sido uma reação lenta à situação pandémica.

Os sete infecciologistas avisam que são precisos mais meios - materiais e humanos - para dar resposta à pandemia.

Nessa carta enviada ao Governo, alertam também que é preciso alterar os grupos prioritários para a vacinação de acordo com as circunstâncias do momento.

E exigem que mude rapidamente a comunicação que se tem feito porque, defendem, já não consegue mobilizar os portugueses.