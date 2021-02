Desde o início da pandemia muitos estabelecimentos comerciais tentaram fugir às regras

Desde o início da pandemia, foram muitos os estabelecimentos comerciais que tentaram fugir às regras do confinamento e abriram as portas. Era suposto ser um convívio familiar com menos de 20 convidados, mas um almoço em Lagos atraiu um número muito superior de pessoas.

Num domingo de junho, uma festa de aniversário acabou com 16 convidados infetados. Eram algarvios e de outros pontos do país. O promotor da festa foi notificado pelas autoridades, mas não pagou qualquer multa.

Em outubro, a GNR de Braga fechou um espaço noturno, em Vizela, onde estavam 200 pessoas. As autoridades alegaram que foi violado o horário e também as normas de segurança relativas à pandemia.

Na operação de fiscalização, foram levantadas várias contraordenações, por incumprimento do uso de máscara ou viseira. O caso está nas mãos do Tribunal de Guimarães.

No mesmo fim de semana, os militares da GNR fiscalizaram uma discoteca no concelho de Felgueiras, onde estavam mais de 100 pessoas. Na altura, o concelho de Felgueiras tinha perto de 800 casos de covid-19.

Um dos casos mais caricatos deste último confinamento aconteceu num restaurante em Camarate. Os clientes foram alertados para a presença das autoridades e esconderam-se num túnel de escoamento de água. Foram identificados e multados.