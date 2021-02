Impacto do confinamento nos estudantes. Cerca de 70% pensou abandonar o curso superior

A Associação Académica de Coimbra realizou um estudo sobre o impacto do confinamento nos estudantes do ensino superior. Cerca de 70% diz ter pensado pelo menos uma vez em abandonar o curso.

O estudo envolveu quase 1.500 estudantes da universidade de Coimbra através de inquérito digital, na segunda metade de janeiro.

A associação académica quis perceber o impacto do confinamento nos alunos e um dos que já se faz sentir é o financeiro. Sete em cada 10 alunos colocou a hipótese de abandonar o ensino superior, 45% dizem ter sofrido diminuição de rendimentos e 31% revelam mesmo dificuldades em pagar alojamento.

A saúde mental foi outro dos aspetos estudados: 98% dos alunos dizem ter sentido pelo menos uma vez fragilidade emocional. A interrupção das relações interpessoais é um dos motivos apontados. Também as aulas à distância não correspondem às necessidades.

Um dos dados mais preocupantes do estudo foi o de que um em cada cinco estudantes teve pelo menos uma vez pensamentos sobre suicídio. O apelo é que se procure ajuda com profissionais de saúde, ou na Linha SOS Voz Amiga, através do número 213 544 545.