Vacinação dos elementos das Forças de Segurança arranca este sábado

Vinte mil agentes de forças policiais vão ser vacinados nas próximas três semanas, adiantou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI), acrescentando que o processo de vacinação começa no sábado.

A vacinação de 10 mil agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e de 10 mil militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) "reconhece o papel das Forças de Segurança no combate à pandemia da covid-19, colocando-as entre as prioridades de vacinação dentro das funções essenciais do Estado", tendo o planeamento do processo sido elaborado "de forma articulada entre a GNR e a PSP".

"A ordem dos elementos a vacinar foi definida pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública, com base em critérios operacionais -- priorizando militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos do coronavírus -- e também critérios de saúde -- com prioridade a elementos que sofrem das comorbilidades/patologias listadas pela Direção-Geral da Saúde", refere o comunicado do MAI.

Para este processo de vacinação, "e de forma a aliviar a pressão sobre os serviços de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo, foi montado um centro de vacinação conjunto para os guardas e polícias desta área".

O centro de vacinação vai funcionar no quartel da GNR na Ajuda, em Lisboa, com seis elementos do centro clínico da GNR e três elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, adianta o comunicado que esclarece ainda que nas outras regiões do país a vacinação dos agentes das forças de segurança vai decorrer nos centros de saúde.

Na PSP, serão os Comandos Metropolitanos de Lisboa e do Porto a vacinar um maior número de agentes, com 3.815 incluídos no plano em Lisboa e mais de 1.600 no Porto.

Já na GNR serão os comandos do Porto, Lisboa, Aveiro e Setúbal a vacinar um maior número de militares, sendo o comando do Porto o que mais guardas vacina nesta fase (1.086).