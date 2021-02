Covid-19. Arranca testagem massiva em Castro Marim, no Algarve

No Algarve, arrancou este sábado a testagem massiva de toda a população de Castro Marim. Estão inscritas 800 pessoas neste fim-de-semana, numa operação que deverá prolongar-se até ao final do mês. A iniciativa partiu do município.

Castro Marim esteve até esta semana em risco extremamente elevado de contágio, com mais de 2 mil casos por 100 mil habitantes. A autarquia espera conter a propagação do vírus com a realização de mais de 4 mil testes rápidos de antigénio.

Estão excluídos da testagem gratuita crianças até aos 10 anos, vacinados e recuperados.

Os testes foram adquiridos pelo município.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Marim Francisco Amaral diz que não podia ficar de braços cruzados face ao descontrolo epidemiológico no concelho.