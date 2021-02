Covid-19. DGS diz que peritos estão a estudar uso de duas máscaras em simultâneo

A Diretora-Geral da Saúde diz que os peritos estão a estudar a recomendação do uso de duas máscaras em simultâneo, por causa das novas variantes do vírus.

Em entrevista ao jornal Público, Graça Freitas anunciou ainda que o país vai poder fazer até 100 mil testes à covid-19 por dia.

A nova estratégia de testagem vai passar também pela retoma dos rastreios nas escolas, desta vez nas escolas do secundário dos concelhos com maior incidência.

Nas unidades de saúde, os profissionais vão poder passar a perguntar aos utentes se querem fazer o teste à covid, mesmo que a pessoa tenha ido ao local por outro motivo qualquer.

DGS muda estratégia. Alargamento da testagem, rastreios e mais testes rápidos para a covid-19

Portugal vai implementar, a partir de segunda-feira, os testes em larga escala. Desde março que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é "testar, testar, testar", mas só esta semana Portugal decidiu aumentar a testagem à covid-19 de forma massiva.

A DGS justifica a atualização pelo contexto epidemiológico atual, com novas variantes de SARS-CoV-2 e diminuição da incidência diária de casos de infeção, e pelo acompanhamento da "evidência científica" e das recomendações de especialistas nacionais e internacionais em relação ao combate à pandemia.

Os testes vão ser alargados a todas as pessoas que tiveram contacto com infetados. Vai haver rastreios regulares em escolas e outras atividades com elevada exposição social e mais testes rápidos de antigénio no Serviço Nacional de Saúde.

MINISTRA DA SAÚDE DEFENDE TESTAGEM EM MASSA, GRATUITA E SEM PRESCRIÇÃO

A ministra da Saúde já tinha defendido, na quarta-feira, a necessidade de alargar critérios e fazer uma testagem massiva à covid-19. Marta Temido admitiu até a hipótese de tornar os testes gratuitos.

Covid-19. Isolamento profilático passa de 14 para 10 dias com teste negativo

Para além de alargar a testagem, a DGS decidiu ainda que o período de isolamento profilático para quem esteve em contexto de contacto de alto risco vai baixar de 14 para 10 dias quando houver um teste negativo.

A nova norma indica que todos os contactos de alto risco terão de fazer um teste ao quinto dia de isolamento e ao 10.º. Se esse último teste tiver resultado negativo e não houver sintomas de covid, então, o período de isolamento, que era de 14 dias, termina imediatamente ao fim de 10.

Ainda assim, o fim do isolamento será decidido caso a caso quando o contexto for de risco. É o caso de contactos que pertençam a lares de idosos, unidades de cuidados continuados, escolas ou estabelecimentos prisionais.