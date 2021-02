Covid-19. Equipas de médicos e enfermeiros de Luxemburgo e França chegam este domingo

Vão chegar este domigo as duas equipas de médicos e enfermeiros do Luxemburgo e França para reforçar os cuidados intensivos. Inicialmente, estava previsto chegarem na segunda-feira.

Do Luxemburgo viajam dois medicos e dois enfermeiros que vão apoiar o serviço de Medicina Interna do Hospital de Évora. Em curso também estão os preparativos para uma segunda equipa similar partir em 20 de fevereiro, adianta o Governo do Luxemburgo.

Já um médico e três enfermeiros franceses vão trabalhar para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As duas equipas devem ficar cerca de 15 dias em Portugal.

Portugal também aceitou ajuda da Alemanha

Portugal também aceitou a ajuda do Governo alemão e recebeu 26 profissisonais germânicos no dia 3 de fevereiro. Estão numa ala de cuidados intensivos do Hospital da Luz, em Lisboa, a tratar doentes do Serviço Nacional de Saúde.

As Forças Armadas alemãs deverão estender a ajuda médica a Portugal por mais seis semanas, disse a ministra da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, esta sexta-feira.

"As Forças Armadas apoiarão a luta contra a pandemia de coronavírus em Portugal por mais seis semanas", disse Kramp-Karrenbauer ao jornal Funke.