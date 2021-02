Covid-19. Foram identificados mais casos suspeitos da variante brasileira em Portugal

Foram identificados mais casos suspeitos da variante brasileira do coronavírus em Portugal. A informação foi avançada esta sexta-feira à noite pelo diretor-geral da Unilabs Portugal, Luís Menezes, em entrevista à RTP.

"Neste momento, encontrámos mais algumas amostras e estamos a transmitir às autoridades", disse no "Jornal 2".

Na quarta-feira, o laboratório anunciou que identificou os primeiros dois casos suspeitos da variante brasileira. Foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Da identificação à confirmação. Como é o processo

Depois da identificação dos primeiros casos, um responsável do mesmo laboratório explicou, na SIC Notícias, que depois de identificadas pela Unilabs, as autoridades de saúde, como a DGS, são contactadas e as amostras são enviadas para seguimento laboratorial.

António Maia Gonçalves, diretor médico da Unilabs e especialista em Medicina Interna e Cuidados Intensivos, disse, na quarta-feira, que "a probabilidade da confirmação é muito alta", uma vez que o teste na Unilabs é "robusto", com a utilização de uma "sonda de alta especificidade".

Na Edição da Noite, o especialista realçou que a variante brasileira do coronavírus é mais contagiosa e tem um "maior protencial de gravidade da infeção".

"Quanto mais contacto com os humanos, maior a probabilidade de variantes"

Roberto Medronho, professor catedrático de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou na Edição da Noite que quanto mais contacto o coronavírus tiver com os humanos, maior a probabilidade de haver variantes.

"É fundamental que, enquanto não houver vacinação em massa e imunidade de grupo, as medidas de confinamento sejam adotadas", afirmou.

Na Edição da Noite, explicou que as mutações do coronavírus são normais:

"Quando o coronavírus foi conhecido já tinha, em média, duas mutações por mês. É a evolução natural do virus".

No entanto, o especialista disse que as autoridades brasileiras estão "muito preocupadas" com a nova variante, que pode "enganar" o sistema imunológico.