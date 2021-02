Covid-19. Governo admite que alívio das medidas no Natal não foi uma boa decisão

O ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu numa entrevista à CNN que houve responsabilidade do Governo no agravamento da pandemia devido ao relaxamento das medidas, nomeadamente no período de Natal.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, a nova variante do coronavírus, detetada no Reino Unido, explica o pico de novos casos em janeiro, mas numa entrevista à CNN, Augusto Santos Silva assumiu que o alívio das medidas do Natal não foi uma boa decisão.

Augusto Santos Silva vem agora dar voz ao que o primeiro-ministro já tinha dado a entender como um erro. Um erro que serviu de lição para a Páscoa que, este ano, diz o primeiro-ministro, ainda não será como a conhecemos.

Também o Presidente da República alertou que a Páscoa não pode servir para uma nova vaga da pandemia e avisou os partidos para a tentação de crises políticas, que só iriam agravar a pandemia.

Para já, não há datas para desconfinar, nem para a reabertura das escolas. O confinamento deverá prolongar-se, pelo menos, até ao final de março.