Covid-19. Número de novos casos e de mortos continua a descer no Reino Unido

O Reino Unido, em confinamento quase total desde janeiro, tem conseguido conter o avanço da terceira vaga da pandemia, tendo este sábado registado uma nova descida do número de mortos, com 621, e de infeções, com 13.308 casos.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, entre sexta-feira e este sábado ocorreram 1.741 internamentos por covid-19, o que representa menos 25,9% numa semana.

Nos últimos sete dias, até este sábado, o número de mortes também desceu 26,1% e as novas infeções 27,3%, em relação ao mesmo número de dias anteriores, indicam as estatísticas oficiais.

O risco de transmissibilidade (Rt) estava na sexta-feira abaixo de 1 pela primeira vez desde julho, variando entre 0,7 e 0,9.

Desde o início da pandemia, no início de 2020, o Reino Unido registou 116.908 mortes e quatro milhões de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, diz estar "otimista" de que no dia 22 poderá definir o caminho rumo ao desconfinamento, fixando a prioridade na reabertura das escolas, em 8 de março.

Restrições no Reino Unido

O Governo espera ainda cumprir, já na segunda-feira, o objetivo de vacinar os quatro principais grupos vulneráveis da população, num total de cerca de 15 milhões de pessoas.

A partir da próxima semana, os viajantes que chegarem ao Reino Unido de países com variantes contagiosas do novo coronavírus ficarão em quarentena profilática num hotel e sob supervisão.

Todos os visitantes devem isolar-se, e fazer testes de diagnóstico antes e depois de chegar ao país, estando definidas multas e ou até detenções.

Voos de e para o Reino Unido e Brasil continuam suspensos até 1 de março

O Governo anunciou este sábado o prolongamento das medidas restritivas do tráfego aéreo, no contexto da pandemia covid-19, até 1 de março.

Mantêm-se, por isso, suspensos todos os voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido.

"Apenas são permitidos voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional."

ESTÁ AUTORIZADO O TRÁFEGO AÉREO COM DESTINO E A PARTIR DE PORTUGAL CONTINENTAL DOS VOOS:

De e para os países que integram a União Europeia e dos países associados ao Espaço Schengen;

De e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao Espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais;

De apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional.

Todos os passageiros têm de apresentar comprovativo de realização de teste à covid-19 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque.

Os passageiros provenientes de países que apresentem uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100.000 habitantes têm, para além da apresentação do teste, de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, exceto para viagens essenciais cujo período de permanência em território nacional, atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas.