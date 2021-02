GNR intensifica fiscalização em Montemor-o-Velho. Regras estão a ser cumpridas

Em Montemor-o-Velho, a GNR intensificou as ações de fiscalização, por causa da proibição de circulação entre concelhos.

O objetivo é garantir o cumprimento das restrições impostas pelo Governo.

A Guarda Nacional Republicana diz que, no geral, as pessoas têm cumprido as regras e que há uma diminuição significativa dos veículos na estrada.

À SIC, o capitão da GNR Tiago Dinis acrescentou que as pessoas que circulam têm uma justificação válida e que a maioria desloca-se por motivos de trabalho.

A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida até às 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

A medida tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.