GNR termina festa numa vivenda em Palmela onde estavam 22 pessoas

A GNR informou este sábado que terminou com uma festa ilegal numa vivenda alugada em Lagameças, no concelho de Palmela, onde estavam 22 pessoas sem cumprir o uso de máscara nem o distanciamento social.

As autoridades foram alertadas de que estaria a decorrer uma festa numa propriedade alugada, tendo-se deslocado ao local e identificado 22 pessoas entre os 16 e os 30 anos.

“Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação”, informa a GNR.

No mesmo comunicado, aquela força de segurança recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus.