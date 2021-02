Mais um sintoma da covid-19. Italiana obrigada a amputar três dedos

A lista de sintomas da covid-19 continua a crescer. O mais recente foi registado numa italiana de 86 anos, cujos dedos ficaram pretos com gangrena depois da infeção pelo novo coronavírus ter causado coagulação severa, cortando o fornecimento de sangue para as extremidades.

Os médicos viram-se forçados a amputar três dedos à mulher, diagnosticada em abril do ano passado, classificando o seu caso como uma “manifestação severa” da doença, cita o New York Post. O relatório deste novo sintoma foi publicado, entretanto, no European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.

Alguns elementos da comunidade médica acreditam que o efeito pode estar relacionado com uma reação imunológica chamada “tempestade de citocinas”, que leva o corpo a atacar tanto células doentes e tecidos saudáveis.

A comunidade médica continua a descobrir novos sintomas e efeitos da covid-19. Enquanto alguns doentes experienciam sintomas semelhantes aos associadas à gripe, como febre, dores no corpo, dificuldade para respirar e congestão nasal, outros sinais de alerta comuns incluem náuseas e vómitos, diarreia e falta de olfato e paladar.

Mesmo tendo passado mais de um ano desde que foram identificados os primeiros casos de covid-19, os cientistas continuam a ser surpreendidos por novos sintomas. Na semana passada, o investigador do King's College London, Tim Spector, professor de epidemiologia, revelou que um em cada cinco pacientes relata sintomas menos comuns como erupções cutâneas, feridas na boca e língua dilatada.

Spector disse ao USA Today na semana passada que a "língua covid", sintoma na qual as línguas dos pacientes com coronavírus incha inexplicavelmente, é um dos sintomas mais raros que já observou, "afetando menos de 1 em 100 pessoas", estimou.