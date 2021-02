Portugueses respeitam confinamento em sábado de sol. Passeios marítimos com pouco movimento

O tempo mais quente regressou e fez um convite aos portugueses para sair de casa. Mas desta vez, e ao contrario de outros fins de semana de confinamento, este sabado foi de cumprimento das regras.

Na rua só esteve quem foi fazer uma caminhada ou exercício físico.

As proibições continuam e as forças de segurança reforçaram a presença nas ruas e sobretudo nos passeios marítimos e zonas ribeirinhas da Grande Lisboa.

No parque da cidade, no Porto, o tempo mais nublado não convidou a saídas, mas quem o fez, em geral, cumpriu as regras de segurança e de distanciamento social.

A circulação entre concelhos em Portugal continental está proibida até às 05:00 de segunda-feira, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

A medida tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.