Sambódromo do Rio de Janeiro homenageia vítimas da covid-19

Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil ultrapassa as mil morte diárias por covid-19. No terceiro país mais afetado pela pandemia, este ano não há Carnaval.

O Brasil, o terceiro país mais atingido pela pandemia regista mais de 9,7 milhões de casos, mas é nos Estados Unidos que há mais infeções e mais vítimas mortais no mundo. Cerca de 73 milhões da população com menos de 18 anos vive em zonas de alto risco de covid-19.

O estudo publicado pela CNN surge um dia depois do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendar a reabertura de escolas com uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, desinfeção das instalações e rastreio.

No estado australiano de Victoria, a ordem é para ficar em casa devido a um surto da variante britânica num hotel usado para quarentena. Durante cinco dias, o Open da Austália não terá espectadores.

A universidade de Oxford vai testar a segurança e imunidade da vacina que desenvolvou com a AstraZeneca em crianças entre os seis e os 17 anos. Já se inscreveram 300 voluntários para o estudo. O Reino Unido já imunizou mais de 13 milhões de pessoas e há centros de vacinação a trabalhar a tempo inteiro.

Em Espanha, a incidência de casos baixou pela primeira vez num mês abaixo dos 500 por 100 mil habitantes. Algumas comunidades autónomas aliviam restrições, mas o país prolongou até 2 de março as restrições de voos do Reino Unido, Brasil e África do Sul.