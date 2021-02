Suspensão de voos com Brasil e Reino Unido. Cidadãos retidos devido a cancelamento de voos

Vão continuar suspensos até 1 de março os voos com destino ou origem no Reino Unido e no Brasil.

O Governo está a permitir apenas voos de natureza humanitária ou o regresso a Portugal de cidadãos nacionais, da União Europeia, de países do espaço Schengen ou de estrangeiros residentes em Portugal.

Mas há uma série de pessoas impedidas de viajar devido ao adiamento sucessivo de voos.

É o caso, por exemplo, de Luciano Medeiros, que está há duas semanas a tentar regressar ao Brasil. Professor universitário o pós-doutoramento que veio fazer à Universidade do Porto. Está desde 29 de janeiro, com a mulher e com o filho, impedido de viajar devido ao sucessivo cancelamento de voos de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal.