“Um país que não tem consideração pelos mais velhos é um país que esquece a sua história”

Ricardo Pocinho considera que o setor é “completamente ostracizado”, apontando que as medidas tomadas no contexto da pandemia covid-19 foram “muito pouco incidentes” e são poucas as que tiveram efetiva concretização.

O Presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social aponta ainda falhas à gestão da vacinação, “muito por conta de quem comandava”, classificando do processo de atabalhoado e com muitas contrariedades, acusando as autoridades de não acautelarem os lares e as pessoas de mais idade.

Informa ainda que o setor fará chegar uma carta ao Presidente da República com um pedido de reunião para apresentar soluções de forma a mitigar a pandemia.