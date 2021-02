A vacinação contra a covid-19 e o confinamento. Uma ronda pelo mundo

No Brasil, em pleno domingo de carnaval, o sambódromo virou palco para campanha de vacinação contra a covid-19.

Arrancou este domingo a vacinação contra a covid-19 no Líbano. Um médico foi o primeiro a ser vacinado. As 28 mil doses que chegaram no sábado serão administradas a médicos e pessoas com mais de 75 anos.

Na Nova Zelândia, o governo decretou confinamento na maior cidade do país depois de terem sido detetados três casos de covid-19.

A Venezuela recebeu, também neste sábado, 100 mil doses da vacina Sputnik V. O lote representa 1% do total acordado em novembro com a Rússia.