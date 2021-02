Alguns países europeus aliviam restrições. Outros preparam-se para o aumento de casos de covid-19

Enquanto alguns países europeus começam a aliviar medidas, outros apostam tudo na vacinação.

Com mais de 117.000 mortes e 4 milhões de casos registados desde o inicio da pandemia, o Reino Unido chega agora a um número de alguma esperança: 15 milhões de pessoas de grupos prioritários já levaram a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Começa agora uma segunda fase da vacinação. É expectavel que nos proximos dias Boris Johnson anuncie o plano para o desconfinadmento, que pode incluir a reabertura de escolas a 8 de março.

Na Polónia, começam a diminuir as restrições. O Governo decidiu abrir as pistas de ski por um período experimental de duas semanas. Também cinemas, teatros e hoteis podem abrir com 50% da capacidade. No entanto, se o número de casos voltar a aumentar em resultado do desrespeito das regras de distacimento social, voltam as restriçoes mais apertadas.

França prepara-se para uma fase que pode vir a ser mais difícil, com o possível aumento de número de casos de covid-19 provocados por variantes altamente contagiosas. O Governo francês já pediu para que os hospitais entrem em "organização de crise".