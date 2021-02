Covid-19: Moçambique soma mais uma dezena de mortes, total passa a 535

O Ministério da Saúde (Misau) de Moçambique anunciou hoje mais 10 mortes por covid-19 e 814 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim de atualização diária sobre a pandemia.

As mortes divulgadas, todas de pessoas de nacionalidade moçambicana, com idades entre os 33 e 84 anos, foram declaradas no sábado e hoje. Com os números de hoje, Moçambique passa a ter um total acumulado de 535 mortes e 50.265 casos, dos quais 63% recuperados.

A capital, Maputo, e a província em redor continuam a registar o maior número de novos casos, mas tendem a deixar de concentrar a maioria, como sempre aconteceu nos últimos meses - no boletim de hoje, por exemplo, representaram 45% dos novos casos.

O país tem 294 pessoas hospitalizadas em centros de internamento de covid-19 e noutras unidades de saúde (79% destes pacientes encontram-se em Maputo).

Desde março de 2020, Moçambique já testou 383.085 casos suspeitos, dos quais 2.463 nas últimas 24 horas.