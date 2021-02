Covid-19. Dois meses após surto, ainda há infetados num lar de Alcáçovas

Dois meses depois do surto que afetou um lar de Alcáçovas, no Alentejo, há ainda dois utentes e cinco funcionários infetados. A instituição, onde morreram mais de 30 idosos, tem sofrido também um forte impacto financeiro, mas as autoridades locais consideram que o pior já passou.

O vírus entrou no Lar da Misericórdia em dezembro através de uma funcionária. Em semanas infetou praticamente todos os 108 utentes e quase metade dos 97 funcionários. Mais de 30 idosos morreram.

Dois meses depois da primeira infeção, o lar ainda não está livre do vírus. Restam pelo menos dois utentes e cinco funcionários infetados. Nenhum está hospitalizado.

Utentes e funcionários vão começar a receber apoio psicológico num lar duramente afetado pelo surto.

O número de infeções registado desde dezembro teve também consequências financeiras. Foram gastos quase 100 mil euros para contratar recursos humanos. Aumentaram os gastos com a compra, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, e tem sido registada uma quebra de 40 mil euros por mês na faturação do lar da Misericórdia.