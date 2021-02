Covid-19. Equipas médicas de França e Luxemburgo são a 2.ª ajuda internacional a Portugal

Portugal volta a receber, esta semana, ajuda médica internacional. De França e do Luxemburgo chegam equipas que, a partir desta segunda-feira, vão reforçar o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o Hospital do Espírito Santo de Évora.

Dois médicos e dois enfermeiros, especialistas em cuidados intensivos vindos do Luxemburgo. A primeira equipa, com metade dos elementos, apresenta-se na terça-feira. A segunda começa a trabalhar no próximo fim de semana.

Ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, chegam esta segunda-feira um médico e três enfermeiros franceses.

António Costa elogia o apoio das equipas que vão apoiar os profissionais de saúde naquilo que apelida de um combate.