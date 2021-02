Covid-19. Hospital Santa Maria tem já oito unidades de cuidados intensivos

Apesar do número de infeções e mortes por covid-19 estar a baixar, o desconfinamento deve ser por fases e sem precipitações, segundo alerta o diretor clínico do Hospital Santa Maria.

O hospital tem adaptado os planos e crescido para dar respostas à pressão. Tem já oito Unidades de Cuidados Intensivos e este fim de semana conta com a nona, a funcionar no Hospital Pulido Valente.

As oito unidades ocuparam no Santa Maria o espaço de enfermarias, zonas de recobro e blocos cirúrgicos. Na enfermaria de pneumologia, agora espaço covid, foram reforçados os médicos e os enfermeiros, que ainda assim não podem assegurar as duas camas vagas.

A unidade tem oito doentes internados, todos com mais de 65 anos, mas há outras, com doentes muito mais novos, que não tinham qualquer patologia associada.

Durante quase um ano e na pior fase da pandemia, o hospital viveu dias de enorme pressão. 40% dos internamentos não pertencem à área do hospital e o número sobe para 60% em UCI.

Adaptando o plano de contingência, o Santa Maria conseguiu dar resposta ao número crescente de casos. Chegou às 330 camas de enfermaria, 71 em intensivos.

Numa altura em que o número de mortes e infeções tem vindo a descer, o desconhecimento relativo às novas variantes impõe um desconfinamento faseado. Ao hospital chegam menos casos não urgentes, mas quem vem, encontra-se em estado mais grave.

O Santa Maria pretende, logo que a descida dos números da pandemia o permita, retomar as atividades suspensas para poder identificar precocemente situações clínicas e evitar casos graves e internamentos.