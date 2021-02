Covid-19. Itália com mais 221 mortos e 11.068 novos casos

A Itália registou 221 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas e 11.068 novos contágios, indicou este domingo o Ministério da Saúde, numa altura em que surgiu uma polémica sobre a reabertura das pistas de esqui.

As novas infeções, em linha com as das últimas semanas, em que a curva de casos entrou numa fase de estagnação, elevam o balanço total de casos positivos registados desde o início da pandemia, há um ano, para 2.721.879.

O número de vítimas mortais divulgado este domingo é o mais baixo desde as 208 registadas no passado dia 01 de novembro, mas muitas vezes o balanço divulgado nos fins de semana está incompleto e surgem novos dados nos dias seguintes. O total de mortos no país é de 93.577.

Nos hospitais há atualmente 20.534 internados, menos 28 em relação a sábado, e 2.085 doentes estão nos cuidados intensivos (mais 23).

As regiões que confirmaram mais casos foram a Lombardia (1.987), epicentro da pandemia desde o início, a Emilia Romagna (1.323) e a Campania (1.603).

Entretanto prossegue o plano de vacinação e um total de 1.281.049 pessoas já receberam as duas doses da vacina.

reabertura das pistas de esqui

Foi neste contexto que este domingo surgiu uma polémica pela incerteza quanto à reabertura das pistas de esqui a partir de segunda-feira.

O Governo cessante liderado por Giuseppe Conte, a quem sucedeu no sábado Mario Draghi como primeiro-ministro, não prorrogou na passada sexta-feira a proibição de abertura das pistas, que expira na segunda-feira.

Muitas destas instalações já se tinham preparado para entrar de novo em funcionamento, mas a comissão científica que dá assessoria ao Governo de Roma aconselhou que não seja permitida a reabertura.

Neste momento, ainda se desconhece se o novo executivo vai permitir a reabertura, uma situação que deve ser esclarecida nas próximas horas.