O comentador da SIC Luís Marques Mendes defende que o Governo não deve facilitar nas medidas de combate à pandemia durante a Páscoa.

No Jornal da Noite deste domingo, disse acreditar que só é possível sair do confinamento no final de março.

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, os números da pandemia em Portugal, o confinamento, o plano de vacinação, as autárquicas e uma declaração do Presidente da República.