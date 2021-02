“Os utentes continuam fechados, mas os profissionais entram e saem sem testagem regular”

Chegam este domingo a Portugal duas equipas de médicos e enfermeiros do Luxemburgo e França para reforçar as unidades de cuidados intensivos.

Alexandre Valentim Lourenço, Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, explica que são médicos com experiência em UCI e que vão ajudar a manter o nível de assistência e resposta dos hospitais.

Relembra, no entanto, que para retirar a pressão do sistema hospitalar não basta este reforço. Afirma, por isso, ser necessário o prolongamento do confinamento e o bom comportamento social, uma vez que “sem isso apenas teremos melhorias temporárias”.

Questionado sobre os lares, diz não ser normal continuarem a existir surtos com números de infetados tão altos nesta fase da pandemia. Critica a falta de uma política de testagem regular dos profissionais destas instituições, quando os próprios idosos continuam fechados e sem a visita das famílias.